Афганистан обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня на границе

Пакистанские военные обстреляли территорию минометными снарядами, заявил официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 16 октября. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид утверждает, что Пакистан нарушил режим прекращения огня на границе двух стран, обстреляв афганскую территорию из минометов.

"Пакистанские военные нарушили режим прекращения огня на границе и обстреляли нашу территорию минометными снарядами", - сказал он катарскому телеканалу Al Jazeera. Как отметил Муджахид, Кабул требует от Исламабада соблюдения договоренностей, иначе тот "понесет ответственность за последствия своих действий". Информация о жертвах в результате атаки не приводится.

15 октября Афганистан и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня на 48 часов, перемирие на границе двух стран вступило в силу в 16:00 мск. В заявлении пакистанского МИД указывалось, что в течение этого срока стороны "будут прилагать искренние усилия" для урегулирования кризиса.

Утром 15 октября на границе Пакистана и Афганистана возобновились вооруженные боестолкновения. По данным телеканала PTV, пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат сообщил о 12 погибших и более чем 100 раненых. По его словам, "рано утром пакистанские войска вновь начали атаки на Афганистан", афганские силы "были вынуждены принять ответные меры".