Король Марокко ценит отношения с Путиным

По словам главы марокканского МИД Насера Буриты, стороны подтвердили, что стратегическое партнерство связывает две страны

Король Марокко Мухаммед VI © Aurelien Meunier/ Getty Images

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI ценит сложившиеся отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы подтвердили то, что стратегическое партнерство связывает наши страны. Это в том числе и позиция короля Марокко, он ценит эти отношения и также ценит отношения, которые связывают его с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал марокканский министр.

"Нас связывают действительно плодотворные отношения. В следующем году пройдет 10 лет с момента подписания заявления об углубленном стратегическом партнерстве, - отметил он. - Это будет хорошим шансом отметить подписание данного документа и ряда других, которые были подписаны в ходе тогдашнего визита марокканского монарха".