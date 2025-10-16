Марокко высоко оценивает усилия Трампа по Газе

Глава марокканского МИД Насер Бурита выразил надежду, что все условия сделки и соглашения будут выполнены

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа заслуживают высокой оценки, условия сделки необходимо выполнить. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Высоко ценим усилия президента США Трампа, нацеленные на достижение прекращение огня в Газе и обеспечение доступа гуманитарной помощи, - отметил он. - Надеемся, что все условия сделки и соглашения будут выполнены".