Эстония закроет движение по дороге через Россию

В Таллине приняли подобное решение "в целях обеспечения безопасности", заявил глава МВД Игорь Таро

Редакция сайта ТАСС

© Carl Court/ Getty Images

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Эстонии приняло решение об окончательном запрете движения по частично проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России автодороге Вярска - Саатсе.

"Движение на этом участке дороги должно быть полностью закрыто", - приводит слова главы МВД Эстонии Игоря Таро пресс-служба кабмина республики. По его утверждениям, в Таллине приняли подобное решение "в целях обеспечения безопасности". Эстонский премьер-министр Кристен Михал подчеркнул, что власти решили ускорить строительство объездной дороги.

10 октября Департамент полиции и погранохраны Эстонии заявил, что решил ограничить движение по участку трассы из-за якобы имевшей место "повышенной активности" российских пограничников на прилегающей к дороге территории РФ.

Эстонская автодорога Вярска - Саатсе была построена в советское время. Она дважды пересекает территорию РФ. Длина одного фрагмента составляет 30 метров, а другой участок, который был перекрыт, протянулся на 1 км. Автомобилистам ранее был разрешен безвизовый транзит по нему без остановок. На трассе запрещено пешеходное движение.