Al Hadath: палестинские фракции обсудят систему управления Газой

В беседе также поучаствуют представители движения ХАМАС

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Палестинские фракции, в том числе представители движения ХАМАС, в ближайшее время соберутся в Каире, чтобы совместно обсудить перспективы развития сектора Газа, в частности вопрос о системе управления в палестинском анклаве. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, делегация ХАМАС прибудет в египетскую столицу 22 октября. Ее возглавит нынешний лидер движения в Газе и руководитель группы на переговорах с Израилем Халиль аль-Хейя.

По сведениям Al Hadath, другие группы и фракции палестинского движения, включая "Исламский джихад", также прибудут в столицу Египта 22 октября. Указывается, что "предварительные двусторонние встречи между отдельными фракциями, а также с представителями посредников [на переговорах с Израилем] подготовят почву для расширенной встречи палестинских группировок". На этом совместном мероприятии предполагается обсудить "важнейшие перспективные вопросы палестинского движения, включая вопрос о формировании комитета по управлению сектором Газа".

В сообщении Al Hadath не упоминается, прибудут ли на консультации в Каир представители одной из крупнейших, наряду с ХАМАС, фракций - ФАТХ, главой которой является президент Государства Палестина Махмуд Аббас и которая фактически осуществляет административное управление на Западном берегу реки Иордан.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.