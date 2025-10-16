Каллас напомнила Ближнему Востоку о "кнуте" ЕС за связи с Россией

Глава дипслужбы Евросоюза не стала комментировать состоявшийся 15 октября визит в Россию президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена использовать в отношении стран Ближнего Востока не только пряник, но и кнут, чтобы бороться против укрепления их сотрудничества с Россией. Об этом заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас на брифинге в связи с презентацией Еврокомиссией новой программы под названием "Пакт для Средиземноморья".

"ЕС поднимает вопрос отношений с Россией, и особенно обхода санкций, в ходе всех контактов со всеми странами Средиземноморья. Конечно, среди наших инструментов есть не только пряник, но и кнут для этой цели", - сказала Каллас.

Она не стала комментировать состоявшийся 15 октября визит в Россию президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, в ходе которого, в частности, обсуждался вопрос о российских базах в этой стране. Ранее Каллас заявляла, что власти Сирии якобы должны потребовать вывода российских сил со своей территории, чтобы ЕС согласился вести с ними полноценный диалог.

Представленный Еврокомиссией "Пакт для Средиземноморья" представляет собой переработку предыдущих программ для сотрудничества с регионом, направленных на предоставление этим государствам различных форм помощи и инвестиций в инфраструктуру для укрепления европейского влияния в регионе.