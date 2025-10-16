В Греции разрешили вводить 13-часовой рабочий день

Профсоюзы при поддержке оппозиции провели забастовки и митинги по всей стране, протестуя против принятия законопроекта, называя его "трудовым средневековьем"

АФИНЫ, 16 октября. /ТАСС/. Греческие парламентарии большинством голосов приняли закон о 13-часовом рабочем дне, вызвавший протесты профсоюзов и оппозиционных партий. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его информации, в ходе поименного голосования за законопроект Министерства труда и социальной защиты Греции под названием "Справедливый труд для всех" проголосовали 156 депутатов от правящей партии "Новая демократия" и 2 независимых депутата (из всего 300 депутатов однопалатного парламента страны). Против законопроекта выступили 109 депутатов оппозиционных партий за исключением представителей партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс", которые воздержались.

Профсоюзы при поддержке оппозиционных партий провели в последние месяцы всеобщие забастовки и митинги по всей стране, протестуя против принятия законопроекта, называя его "трудовым средневековьем". Митинги проходили с требованиями о работе 5 дней в неделю по 7 часов в день и увеличения зарплат.

Выступившая на заседании парламента министр труда и социальной защиты Ники Керамеос подчеркнула, что законопроект ее ведомства состоит из 97 статей, многие из которых предусматривают дополнительные льготы для трудящихся, а оппозиция делает акцент только на одной статье "о якобы вводимом 13-часовом рабочем дне" для всех. Министр подчеркнула, что 13-часовой рабочий день предусмотрен лишь в исключительных случаях: не более 3 таких рабочих дней в месяц и не более 37 таких дней в году.

Керамеос отметила, что 13-часовой рабочий день в Греции действует и в настоящее время, просто люди работают не на одной работе, а у двух и более работодателей в течение дня. "Единственное, что меняется, - это то, что теперь дается возможность работнику трудиться у одного работодателя 13 часов подряд, не переезжая на другую работу, и с увеличением заработка на 40%", - сказала министр, упомянув предусмотренные законодательством гарантии, такие как "получение согласия работника на 13-часовой рабочий день и соблюдение других правил защиты трудящихся".