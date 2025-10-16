Лидер АДГ призвал обсудить выдачу подозреваемых в подрывах "Северных потоков"

Тино Хрупалла считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите ЕС должен поднять этот вопрос с Польшей и Италией

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на предстоящем саммите ЕС должен обсудить с Польшей и Италией вопрос выдачи подозреваемых в подрывах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Господин Мерц, я хотел бы остановиться еще на двух моментах, которые вам, безусловно, следует обсудить в Европейском совете. Я имею в виду отказ Польши и Италии экстрадировать предполагаемых преступников, атаковавших именно этот критически важный объект инфраструктуры - «Северный поток». Это, в свою очередь, также показывает, что правительство Германии и тогда, и сейчас не осознает серьезность ситуации, поскольку, похоже, желания прояснить ситуацию совершенно нет", - заявил Хрупалла, выступая в ходе дебатов в Бундестаге.

При этом политик подчеркнул, что канцлер ФРГ не произнес ни слова об этом ни на национальном, ни на европейском уровне, чтобы добиться прогресса в расследовании подрывов "Северных потоков", проводимом Генпрокуратурой ФРГ, и наказания виновных. "Господин Мерц, не может быть, чтобы так называемые друзья покрывали террористов в Европе", - констатировал лидер АдГ.

Он указал, что германские компании инвестировали €4 млрд в "Северный поток", чтобы "получать дешевый газ для промышленности и малого и среднего бизнеса". "Вы все это разрушили", - утверждал Хрупалла, добавив, что Мерц ответственен за отток компаний из ФРГ. "Если предполагаемые виновные не будут осуждены, это автоматически привлечет подражателей", - заключил политик, высказав мнение, что расследование диверсии на "Северных потоках" также в интересах Польши и Италии.

15 октября кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты обвиняемого в подрыве "Северных потоков" в 2022 году украинского гражданина Сергея Кузнецова, которая оспорила решение о его выдаче Германии. Месяц назад суд города Болонья распорядился экстрадировать Кузнецова в Германию по запросу немецких судебных властей. Суд счел, что в предоставленных документах имеются основания для передачи Кузнецова Германии, где он обвиняется в "антиконституционной диверсии", предусматривающей до 15 лет заключения.

О подрывах "Северных потоков"

27 августа телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

По сведениям Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личность всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на "Андромеде" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.