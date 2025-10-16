Премьер Пакистана заявил, что соблюдение перемирия зависит от афганской стороны

МИД республики ранее сообщал, что стороны "будут прилагать искренние усилия" для урегулирования кризиса

ИСЛАМАБАД, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что соблюдение временного режима прекращения огня на границе с Афганистаном будет зависеть от Кабула.

"Вчера мы решили объявить временное 48-часовое перемирие, было направлено послание, что если они (Афганистан - прим. ТАСС) хотят выполнить наши обоснованные условия путем переговоров, то мы готовы. Теперь мяч на их стороне", - приводит слова пакистанского премьера газета Dawn.

15 октября Афганистан и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня на 48 часов, перемирие на границе двух стран вступило в силу в 16:00 мск. В заявлении пакистанского МИД указывалось, что в течение этого срока стороны "будут прилагать искренние усилия" для урегулирования кризиса.

В среду утром на границе Пакистана и Афганистана возобновились вооруженные боестолкновения. По данным телеканала PTV, пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат сообщил о 12 погибших и более чем 100 раненых. По его словам, "рано утром пакистанские войска вновь начали атаки на Афганистан", афганские силы "были вынуждены принять ответные меры".