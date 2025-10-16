В Грузии будут арестовывать на 15 суток за перекрытие дорог на митинге

Если участник акции протеста закроет лицо маской, будет иметь при себе слезоточивое или отравляющее вещество, то в случае первого правонарушения его также ждет административный арест сроком на 15 дней

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении поправки в административный кодекс об аресте на 15 суток участников небольших по численности акций протеста за перекрытие дорог. Заседание транслировалось на сайте парламента страны.

За пакет поправок в законодательстве проголосовали 80 депутатов. Против не высказался никто.

Согласно поправкам в кодекс об административных правонарушениях, ужесточается наказание за нарушение закона о собраниях и манифестациях. Если участник акции протеста закроет лицо маской, будет иметь при себе слезоточивое или отравляющее вещество, а также перекроет дорогу, то в случае первого правонарушения его ждет административный арест сроком на 15 дней. Организатора протеста за те же правонарушения ждет арест на 20 дней. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, а также при наличии оружия или пиротехники предусматривается административный арест на 60 суток.

Принятый пакет законов также включает изменения в уголовный кодекс. Так, повторное нарушение правил участия в собраниях или манифестациях предусматривает лишение свободы сроком на один год, а каждое последующее - два года.

Как отмечают авторы законодательных изменений, которыми стали депутаты правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", в первую очередь поправки нужны для борьбы с участниками немногочисленных акций протеста, которые перекрывают центральный проспект Руставели. Подобные акции проходят ежедневно у здания парламента Грузии с начала года. Согласно закону, демонстранты имеют право перекрывать проезжую часть, только если не умещаются в пешеходной зоне. Прежде за это был предусмотрен штраф в 5 тыс. лари (около $1,85 тыс.), но эта мера оказалась неэффективной.