"Думская": Труханову могут предъявить обвинение

По данным газеты, обвинение отстраненному мэру Одессы будет касаться "преступлений в сфере хозяйственной деятельности"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лишенному гражданства Украины и отстраненному от должности мэра Одессы Геннадию Труханову готовятся предъявить обвинение по экономической статье. Об этом сообщила местная газета "Думская".

Читайте также

"Убрать прославившие Одессу имена невозможно". Чем известен мэр Труханов

По информации источников газеты, обвинение будет касаться якобы совершенных Трухановым "преступлений в сфере хозяйственной деятельности". Как пишет "Думская", ранее против него собирались заводить дело по статье о госизмене, но "решили отложить" этот шаг, так как правоохранительные органы рассчитывают, что собрать доказательства экономических преступлений будет проще.

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Владимира Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации".

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявил, что будет оспаривать решение о лишении гражданства. В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.

Как неоднократно отмечали местные аналитики, практика введения военных администраций в городах и областях Украины способствует укреплению вертикали власти, так как в отличие от глав государственных администраций и мэров, которые избираются жителями регионов, руководителей военных администраций назначает Зеленский. Представители Ассоциации городов Украины - негосударственной организации, которая занимается вопросами развития и укрепления местного самоуправления, отмечали, что военные администрации появились в первую очередь в тех городах, у мэров которых были серьезные разногласия с центральными властями.