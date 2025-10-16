Трамп проводит телефонную беседу с Путиным

Она будет продолжительной, указал американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Alex Wong/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он сейчас проводит телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным и эта беседа будет продолжительной.

"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин", - написал американский лидер в Truth Social.

В пятницу Трамп планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. Президент США 12 октября заявил о том, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву этих ракет ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом России. 6 октября американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент РФ отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.