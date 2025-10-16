Трамп заявил, что Путин выразил признательность первой леди США

Президент России поблагодарил Меланию Трамп за работу по помощи детям, пострадавшим из-за украинского конфликта

Редакция сайта ТАСС

Первая леди США Мелания Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава российского государства Владимир Путин в состоявшемся телефонном разговоре выразил признательность первой леди США Мелании Трамп за работу по помощи детям, пострадавшим из-за украинского конфликта.

"Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее работу, касающуюся детей. Он выразил большую признательность и сказал, что это будет продолжено", - написал Трамп в Truth Social. Мелания Трамп ранее заявила, что поддерживает с президентом РФ контакты по проблеме детей, вынужденно перемещенных из-за конфликта на Украине.