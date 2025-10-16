Белый дом: беседа Путина и Трампа длилась больше двух часов

Президенты РФ и США созвонились 16 октября спустя 59 дней после предыдущего контакта

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Нынешний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался свыше двух часов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он продлился больше двух часов", - сказала представитель американского лидера про разговор Путина и Трампа.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США созвонились 16 октября спустя 59 дней после предыдущего контакта, разговор стал восьмым с начала года