Глава МИД Израиля: ХАМАС не возвращает тела 19 заложников

Гидеон Саар подчеркнул, что палестинское движение нарушает достигнутые соглашения

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС нарушает достигнутые соглашения, не возвращая тела 19 погибших заложников. Его слова приводит агентство ANSA.

"ХАМАС должен отдать нам последние 19 тел. Немедленно, мы настаиваем на этом, не через неделю или месяц, а сейчас. Это нарушение соглашения", - сказал он на конференции "Средиземноморские диалоги" (MED) в Неаполе, где поделился своими опасениями с хозяином форума - итальянским коллегой Антонио Таяни.

Он также допустил открытие КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа 19 октября. "КПП "Рафах" будет с высокой вероятностью открыт в это воскресенье. Мы проводим всю подготовительную работу", - добавил Саар.

В конференции в Неаполе принимает участие государственный министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин. Она также встречалась с Таяни, но заявила о невозможности контакта с израильским коллегой. "Я с ним встречусь, когда Израиль начнет уважать мои права как человека и представителя государства, когда начнется мирный диалог. Сегодня ничего этого нет, поэтому встреча невозможна", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о возможном контакте на полях конференции.

Утром 13 октября палестинское радикальное движение ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных.

Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба. В общей сложности израильская сторона, таким образом, получила за два дня 10 гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали семь погибших израильских заложников, их имена обнародованы, а тела были переданы родственникам для погребения.