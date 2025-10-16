Трамп: США не поддержат инициативу ООН по снижению выбросов углерода

Американский лидер зол, что Международная морская организация проголосует по глобальному налогу на углерод

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не поддержит инициативу Международной морской организации (ИМО) ООН по снижению выбросов углерода.

"Я в ярости из-за того, что Международная морская организация проголосует на этой неделе в Лондоне по глобальному налогу на углерод", - написал Трамп в Truth Social, отметив, что "США не поддержат" эту инициативу и "не будут никоим образом ее придерживаться". Он призвал другие страны на голосовании 17 октября также высказаться против инициативы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, министр энергетики Крис Райт и министр транспорта Шон Даффи выступили с совместным заявлением, из которого следует, что Вашингтон готовится применить ограничительные меры в отношении стран, которые поддержат инициативу ИМО Net-Zero Framework (NZF), направленную на снижение выбросов углерода. Главы ведомств назвали ее "первым глобальным налогом ООН на углерод" и пояснили, что "экономические последствия этой меры могут быть катастрофическими", включая повышение вплоть до 10% стоимости морских перевозок.

США рассчитывают ввести рестрикции в отношении стран, которые поддержат эту инициативу. В частности, Вашингтон планирует проводить расследования, которые грозят мерами противодействия "антиконкурентным практикам этих государств", вводить запрет на заход в американские порты или дополнительные сборы для судов, зарегистрированных в этих странах, а также вводить визовые ограничения для членов экипажей. Кроме того, рассматривается возможность применения штрафных санкций к связанным со сжиженным природным газом судов, терминалов и инфраструктуры, задействованных в выполнении контрактов правительства США. Вместе с тем администрация США угрожает санкциями в отношении чиновников, поддерживающих "климатическую повестку, продвигаемую активистами".