Орбан заявил о подготовке встречи Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии сообщил, что он только что поговорил по телефону с президентом США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа находится на стадии подготовки.

"Я только что побеседовал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России уже идет", - написал он в X, добавив, что Венгрия - это "островок мира".

Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент".