Lebanon 24: ЦАХАЛ атаковал цементный завод "Хезболлах" на юге Ливана

Шесть человек получили ранения, рассказали в Минздраве республики

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли массированные удары по цементному заводу, принадлежащему шиитской организации "Хезболлах", на юге Ливана. Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, самолеты выпустили не менее восьми ракет по объекту, расположенному в районе Мазраат-эс-Синай. На месте вспыхнул сильный пожар, поскольку были поражены находящиеся поблизости цистерны с дизельным топливом.

Минздрав республики сообщил, что при налете ранения получили шесть человек.

Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри в заявлении на арабском языке, распространенном в X, указал, что "Хезболлах" использовала цемент для восстановления разрушенных укреплений и подземных бункеров. Он напомнил, что 11 октября израильские ВВС уничтожили гараж строительной техники в районе Мсейлих под городом Сайда.

Израильская авиация атаковала ранее в четверг объекты шиитских отрядов в населенных пунктах Ансар, Бинт-Джбейль, Бнаафуль, Зрария, Кфар-Тибнит, Набатия на юге страны, а также в поселке Шимстар к западу от Баальбека.

Президент республики Джозеф Аун осудил непрекращающиеся агрессивные действия Израиля против Ливана, нацеленные, по его словам, на разрушение производственной инфраструктуры, необходимой для восстановления пострадавших от войны районов. "Израильская эскалация представляет собой серьезное нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и соглашения о прекращении военных действий от 27 ноября 2024 года, - подчеркнул политик. - Мы требуем от международного сообщества остановить эти вероломные атаки".