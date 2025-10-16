Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным

Президент США указал, что, возможно, поговорит о беседе позже

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей свою телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Как вы знаете, мы только что провели телефонную беседу с президентом Путиным. Я считаю, что это была очень хорошая беседа. Мы, возможно, поговорим об этом позже, но разговор прошел очень хорошо", - сказал он журналистам в Белом доме.