Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным
19:47
обновлено 19:54
ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей свою телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Как вы знаете, мы только что провели телефонную беседу с президентом Путиным. Я считаю, что это была очень хорошая беседа. Мы, возможно, поговорим об этом позже, но разговор прошел очень хорошо", - сказал он журналистам в Белом доме.