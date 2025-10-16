Сийярто: Будапешт давно предлагали для встречи по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии ранее назвал "фантастической новостью" объявление о новой встрече лидеров России и США

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Венгрия предлагала с самого начала конфликта на Украине посреднические услуги по его урегулированию и выражала готовность организовать необходимые международные переговоры в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя договоренность о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в этом городе.

"Через три дня после начала войны на Украине мы сказали, что если понадобится место, помощь и посредничество, чтобы положить конец войне, то мы их предоставим", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее он назвал "фантастической новостью" объявление о новой встрече лидеров России и США в Будапеште и выразил надежду, что она послужит делу мира.

Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште.