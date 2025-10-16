Фицо заявил, что Джонсон боролся за продолжение конфликта на Украине

По словам премьера Словакии, экс-глава правительства Британии убедил украинское руководство отказаться от намерения заключить уже практические готовый мирный договор с Россией

БРАТИСЛАВА, 16 октября. /ТАСС/. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после начала конфликта на Украине "боролся за продолжение войны". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, запись выступления которого выложена на его странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня мы можем на 100% утверждать, что Борис Джонсон боролся за то, чтобы война продолжалась", - сказал Фицо. Британский экс-премьер вскоре после начала конфликта посетил Киев и убедил, по словам Фицо, украинское руководство отказаться от намерения заключить уже практические готовый мирный договор с РФ. Кроме него, согласно главе словацкого правительства, такое давление на Украину оказывали и некоторые другие западные политики.

Джонсон, по словам Фицо, лоббировал в Киеве интересы одного из производителей вооружений, заинтересованного в поставках своей продукции в зоны конфликтов. "Бывший британский премьер Борис Джонсоне замешен в грязном скандале, связанным со взяткой от оружейного олигарха. Он пробил на Украине линию продолжения войны до момента, когда Россия окажется на коленях. Мы, однако, хорошо знаем, что русский наклоняется только, когда хочет завязать себе шнурки. Стратегия Джонсона завершилась неудачей и военной трагедией с сотнями тысяч мертвых, но оправдала цель - [обеспечила] сделки для западных оружейных фирм", - отметил словацкий премьер.