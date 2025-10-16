"Vatican News": Папа Римский получил приглашение посетить Белоруссию

По данным портала, понтифик отметил, что календарь на 2025 год очень плотный

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Иосиф Станевский передал Папе Римскому Льву XIV официальное приглашение посетить республику. Об этом сообщил портал "Vatican News".

По его данным, понтифик принял Станевского на частной аудиенции. "Ключевым моментом встречи стало вручение официального письменного приглашения Льву XIV посетить Беларусь. Документ был вручен от имени епископата, духовенства и всех верующих страны", - говорится в сообщении.

Как проинформировал портал, Папа Римский принял приглашение, отметив, что календарь на 2025 год очень плотный и уже запланированы мероприятия на 2026 год. При этом Лев XIV сообщил, что приглашение будет рассмотрено, а ответ передан через Апостольскую нунциатуру в Минске.

По словам Станевского, он поддерживает добрые отношения с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси. Кроме того, направленное от властей республики приглашения понтифику посетить страну говорит о готовности на разных уровнях принять его в Белоруссии, добавил митрополит Минско-Могилевской архиепархии.