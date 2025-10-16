Эксперт Деш: беседа Путина и Трампа может предотвратить поставки Tomahawk Киеву

Передача Украине этих ракет стала бы эскалацией, отметил директор Центра по изучению проблем международной безопасности Университета Нотр-Дам

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа способен как минимум предотвратить поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра по изучению проблем международной безопасности Университета Нотр-Дам (штата Индиана) Майкл Деш.

"Я надеюсь, что эта беседа будет иметь позитивные результаты, на мысль о которых наводит президент Трамп [в своих комментариях по итогам разговора с Путиным]. Как минимум это может предотвратить поставки ракет Tomahawk Украине, которые были бы опасной эскалацией", - сказал американский эксперт.

"Однако, если говорить в более амбициозном плане, было бы здорово, если бы это остановило боевые действия и заложило фундамент для завершения путем переговоров этой кровавой и все более тщетной войны. Тем не менее такие моменты надежды разбивались в прошлом", - добавил политолог.

Между тем отставной дипломат, бывший советник американской части Президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден предположил в беседе с корреспондентом ТАСС, что новые договоренности Путина и Трампа по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора грозит нивелировать визит Владимира Зеленского в Белый дом. Он допустил, что Трамп на встрече с Зеленским может одобрить поставки Киеву ракет Tomahawk, а также согласиться "и с другими запросами". Карден в настоящее время является участником общественного Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией.

Договоренности президентов

Как проинформировал по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи лидеров начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым.

В пятницу Трамп планирует принять в Белом доме Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. Глава администрации США заявил 12 октября, что до принятия окончательного решения о возможной передаче Киеву упомянутых ракет ему, вероятнее всего, следует обсудить это с Путиным. 6 октября Трамп сигнализировал о том, что фактически принял решение насчет ракет Tomahawk и Украины, но не пояснил, в чем оно заключается.

Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупреждал, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.