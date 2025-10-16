Глава банка Рено-Бассо: ЕБРР инвестировал €8,6 млрд в Украину с 2022 года

Половина этого пошла в государственный сектор, финансирование инфраструктуры, и половина - в частный сектор, сообщила президент организации

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с февраля 2022 года инвестировал в экономику Украины €8,6 млрд.

"В случае с Украиной с момента начала войны мы выделили €8,6 млрд на поддержку реальных секторов экономики. Половина этого пошла в государственный сектор, финансирование инфраструктуры, и половина - в частный сектор", - сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, выступая в Совете по международным отношениям на семинаре о следующих шагах в реконструкции Украины.

Она уточнила, что значительное внимание уделяется энергетической инфраструктуре, а 80% профинансированных проектов пришлось на частные компании, так как они изначально меньшего размера.

В сентябрьском отчете банк со штаб-квартирой в Лондоне сократил прогноз роста экономики Украины на 0,8 процентных пункта, до 2,5% в 2025 году. Эксперты ЕБРР назвали ее экономические перспективы "крайне неопределенными", отмечая, что они зависят от хода конфликта, "энергетической безопасности и продолжения международной поддержки". Прогноз на 2026 год сохранен на неизменном уровне в 5%, однако при условии прекращения боевых действий.