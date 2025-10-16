ХАМАС возложил на Израиль ответственность за невыдачу тел заложников

Чтобы найти оставшиеся тела, необходимо оборудование, которое сейчас невозможно доставить в Газу из-за запрета израильской стороны, отметили радикалы

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС возложило на власти Израиля ответственность за то, что тела 19 погибших заложников до сих пор не переданы медикам. Радикалы утверждают, что для извлечения останков необходима тяжелая техника, которую израильское руководство запрещает ввезти в сектор Газа.

Читайте также

Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

"Для того, чтобы найти оставшиеся тела пленников, необходимо специальное оборудование, которое в настоящее время невозможно доставить в Газу из-за запрета израильских властей. Таким образом, ответственность за любые задержки в вопросе передачи тел полностью ложится на правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС. Движение указало, что останки некоторых заложников "захоронены в тоннелях, разрушенных" в ходе военной операции Израиля в анклаве, а тела других остаются под обломками зданий, уничтоженных в результате бомбардировок.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба, а 15 октября в еврейское государство были возвращены останки еще двоих пленников.

В общей сложности израильская сторона получила за три дня десять гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали девять погибших израильских заложников, их имена обнародованы, а тела были переданы родственникам для погребения.

15 октября пресс-служба израильской армии проинформировала, что сотрудники Национального института судебной медицины Израиля не смогли опознать одно из тел, полученных накануне из сектора Газа. ХАМАС утверждает, что эти останки принадлежат военнослужащему, тело которого было якобы похищено радикалами в мае 2024 года в ходе боев в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа.