Трамп: саммит на Аляске создал условия для новой встречи с Путиным

Саммит на военной базе близ Анкориджа состоялся в середине августа

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что российско-американский саммит в Анкоридже (штат Аляска) создал условия для проведения его возможной новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии.

Трампу был задан вопрос о том, считает ли он, что предстоящая встреча увенчается результатом, отличающимся от итогов саммита в Анкоридже. "Я думаю, что Аляска создала условия [для новой встречи]. Это было не так давно, но это создало условия", - сказал он во время общения с журналистами в Белом доме.

Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.

Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позднее американский лидер пояснил, что встреча может пройти в ближайшие две недели.