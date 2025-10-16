Эксперт Кавулич: саммит РФ и США позволит достичь договоренностей по ДСНВ

Американский политолог и аналитик также полагает, что встреча лидеров двух стран может привести к прекращению огня между Россией и Украиной

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии может позволить достичь новых договоренностей по Украине, а также о продлении ограничений в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

"Может ли второй саммит Трампа и Путина привести к прекращению огня между РФ и Украиной или к мирным договоренностям? Да", - отметил эксперт, являющийся научным сотрудником аналитической организации Issue Insight. "Поставил бы на то, что итогом второго саммита Трампа и Путина будут договоренности о прекращении огня, дальнейшие обмены пленными и продолжение возвращения детей, а также объявление о продлении срока действия договоренностей о ядерных вооружениях", - добавил он.

Кавулич также выразил уверенность в том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "будет победителем", поскольку встреча лидеров состоится именно в его стране. "Решение Орбана продолжить поддерживать Трампа, его отказ разорвать связи с Путиным и то, что он ставит под вопрос поддержку <...> Владимира Зеленского в торговой, экономической, финансовой, политической и военной сферах, были главными факторами выбора места проведения второго саммита Трампа и Путина", - считает аналитик.

По его мнению, "Трамп с удовольствием вознаграждает Орбана, являющегося "негодником" для ЕС и НАТО". Проведение встречи президентов РФ и США в Венгрии, которая граничит с Украиной, будет "горькой пилюлей" для Киева, полагает Кавулич.

Как сообщил по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи лидеров начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, уточнил Ушаков.