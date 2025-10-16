Экс-помощнику Трампа вменяют 18 эпизодов неправильного обращения с документами

Как указывается в заявлении Минюста США, Джон Болтон передавал секретную информацию по личной электронной почте и через собственные аккаунты в мессенджерах

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону инкриминируются по меньшей мере 18 эпизодов ненадлежащего обращения с секретной информацией. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции.

В частности, он подозревается в восьми случаях передачи секретной информации третьим лицам, а также десяти эпизодах незаконного хранения таких документов. В случае признания виновным максимальный срок наказания за каждое такое преступление составляет до 10 лет.

Как указывается в заявлении, экс-помощник президента передавал секретные документы по личной электронной почте и через собственные аккаунты в мессенджерах. Эти материалы содержали представляющую гостайну информацию о еще не совершенных на тот момент Вооруженными силами США операциях, а также данные о противниках Соединенных Штатов, иностранных лидерах и внешней политике американской администрации.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что большое жюри присяжных в штате Мэриленд предъявило Болтону обвинения в ненадлежащем обращении с секретной информацией. Как указали собеседники телеканала, он мог делиться представляющими гостайну данными с женой и дочерью.

Как информировала 24 сентября газета Politico со ссылкой на материалы суда, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске у Болтона обнаружили секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и "стратегических коммуникаций американского правительства". Некоторые документы помечены грифом "секретно" или "конфиденциально". Они были найдены в "офисе <...> Болтона в центре Вашингтона". Обыски в доме и офисе Болтона прошли 22 августа. Были изъяты компьютеры и другие электронные устройства.

Болтон имеет репутацию одного из наиболее радикальных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к применению военной силы против Ирана. В 2018-2019 годах занимал должность помощника президента по национальной безопасности. Трамп уволил его после возникновения между ними резких противоречий. В прошлом Болтон был в том числе заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, постпредом при ООН.