Эксперт Кузник: беседа Путина и Трампа снимает с рассмотрения вопрос о Tomahawk

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне обратил внимание на то, что президенты "также затронули будущее торговых отношений" между РФ и США

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом фактически снимает с рассмотрения вопрос предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"). Такое мнение высказал ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

Беседу двух лидеров, во время которой были достигнуты договоренности о проведении новой встречи в Венгрии, он назвал "очень позитивным развитием событий". "Рад, что Трамп и Путин побеседовали в преддверии переговоров Трампа с Зеленским [17 октября в Белом доме], что запланированы дальнейшие [российско-американские] встречи, что Трамп звучит как более благожелательно настроенный к Путину, чем в последние недели. Это по меньшей мере снимает пока с рассмотрения [в Вашингтоне] вопрос о поставке Соединенными Штатами "Томагавков" Украине. Предоставление "Томагавков" было бы опасным и дестабилизирующим", - подчеркнул Кузник.

"Будем надеяться, что [госсекретарь США Марко] Рубио и [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров подготовят рамочную конструкцию по достижению мира на Украине, которая даст позитивные результаты, когда Трамп и Путин встретятся [в Будапеште]", - продолжил он. По оценке эксперта, лидеры "были близки к выработке рамочной конструкции для достижения мира, когда встречались на Аляске".

"Самый крупный остающийся вопрос заключался в том, какие надежные гарантии безопасности получит Украина. Другие вопросы вроде демилитаризации и денацификации тоже должны быть решены", - считает Кузник.

Помимо прочего, он обратил внимание на то, что "Путин и Трамп также затронули будущее торговых отношений между двумя странами". "Возможно, мы можем использовать это как модель для того, чтобы США и Россия в перспективе вместе с Индией, Китаем и странами Персидского залива восстановили сектор Газа, превратив этот регион из пустыни в житницу", - предположил специалист.

Он также выразил надежду на то, "что Путин отговорил Трампа от вторжения в Венесуэлу, ясно дал понять, что такая неприкрытая и незаконная дипломатия канонерок (военно-политический курс, при осуществлении которого используется демонстрация силы с применением ВМС - прим. ТАСС) подрывала бы перспективы достижения мира где бы то ни было на планете". "И надеюсь, что они обсудили важное предложение Путина продлить на год Новый ДСНВ (добровольно сохранять в силе ограничения, предусмотренные Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, как предлагает Москва - прим. ТАСС), пока обсуждается идущая ему на смену договоренность", - заключил Кузник. ДСНВ, или СНВ-3, официально именуется в США Новым ДСНВ.

Разговор лидеров РФ и США

В четверг Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.