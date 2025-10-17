Австралия приостановит эксплуатацию БТР М113 после аварии на учениях

Как уточнил министр обороны Ричард Марлз, после проведения расследования гибели военнослужащего машины продолжат службу

СИДНЕЙ, 17 октября. /ТАСС/. Парк бронетранспортеров M113 Вооруженных сил Австралии будет выведен из эксплуатации на время расследования обстоятельств гибели солдата во время учений. Об этом сообщил заместитель главы правительства страны, министр обороны Ричард Марлз.

По его словам, эксплуатация бронетранспортеров M113, стоящих на вооружении у австралийской армии, "будет приостановлена на время расследования причин аварии", в результате которой двое военнослужащих пострадали и один погиб. "Это разумный шаг на время, пока мы разберемся в том, что произошло", - сказал Марлз.

Он также отметил, что австралийская армия "уже давно эксплуатирует М113 и эти машины продолжат свою службу после завершения расследования". "Со временем им на смену придут новые боевые машины Redback, которые сейчас производятся и будут поставляться на вооружение австралийской армии в 2027 году. Но весь переходный период M113 будет продолжать свою службу", - уточнил министр.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента во время армейских учений на северо-востоке Австралии один военнослужащий погиб, а еще двое были госпитализированы. Авария произошла в 60 км от города Таунсвилл, расположенного на северо-восточном побережье континента, в 1,3 тыс. км к северу от Брисбена. Двое пострадавших солдат были госпитализированы с небольшими травмами и позднее выписаны из больницы.