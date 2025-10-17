В Японии прокомментировали разговор Трампа и Путина

Токио поддерживает усилия лидера США по Украине заявил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Япония поддерживает усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и следит за его контактами с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, комментируя телефонный разговор лидеров США и РФ.

"Япония поддерживает усилия президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине и внимательно следит за общением лидеров США и России", - сказал он.

Говоря о возможности предоставления Вашингтоном Киеву крылатых ракет Tomahawk, Хаяси отметил, что "в курсе российской реакции", и выразил надежду на "позитивные действия России" для достижения "справедливого и прочного мира на Украине". Японское правительство, по словам генсека, "продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с США, Европой и Украиной".

Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в обозримом будущем в Будапеште. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.

Как сообщил по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США и главой МИД РФ, уточнил Ушаков.