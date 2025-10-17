Politico: ЕК рассчитывает выделить Киеву еще €25 млрд за счет средств России

Ожидается, что министры финансов стран ЕС обсудят предложение Еврокомиссии на встрече в ноябре

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Витвицкий/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ищет способы, при помощи которых можно было бы выделить Украине еще €25 млрд "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов на личных счетах. Таким образом в Брюсселе рассчитывают увеличить сумму в €140 млрд , которую ЕК в сентябре обещала передать Киеву за счет средств РФ, следует из документа, оказавшегося в распоряжении газеты Politico.

"Необходимо рассмотреть [вариант], можно ли расширить инициативу по "репарационному кредиту" на другие замороженные [российские] активы на территории ЕС", - следует из циркуляра ЕК, разосланного в европейские столицы. В документе сразу указывается, что легальность этого процесса "еще не оценили в подробностях" и что без такого анализа не может быть принято никаких решений.

Ожидается, что министры финансов стран ЕС обсудят предложение ЕК на встрече в ноябре. Если они согласятся предоставить Украине кредит, средства пойдут на "развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора" и на его интеграцию в европейский ВПК, отмечает газета.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.