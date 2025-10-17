Kyodo: умер экс-премьер Японии Томиити Мураяма

Ему был 101 год

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Томиити Мураяма умер на 102-м году жизни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Мураяма занимал пост премьер-министра с июня 1994 года по январь 1996, возглавляя коалиционный кабинет, сформированный тремя силами - Социалистической, Либерально-демократической партией и небольшой Новой партии Сакигакэ.

Мураяма известен своим заявлением, опубликованным в 1995 году. В нем он принес официальные извинения всем странам Азии, пострадавшим от японского колониализма и агрессии.