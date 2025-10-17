Politico: возвращение экс-генсека ЕК может вызвать внутренний конфликт в ЕС

По данным газеты, Мартин Селмайр считался в Брюсселе серым кардиналом европейской политики

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Потенциальное возвращение в европейскую политику бывшего генерального секретаря Еврокомиссии (ЕК) Мартина Селмайра может усилить противостояние между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой дипслужбы Евросоюза Каей Каллас. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

"Государства-члены [ЕС] обеспокоены тем, что назначение Селмайра может еще больше обострить отношения между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией", - сказал неназванный дипломат ЕС.

По данным газеты, Селмайр может занять должность "заместителя генерального секретаря по геоэкономике и межинституциональным вопросам" и будет отвечать за отношения между европейской дипслужбой и другими институтами ЕС. Он также сможет присутствовать на встречах Комитета постоянных представителей при ЕС (Coreper).

Окончательное решение по Селмайру еще не принято. Если он войдет в команду Каллас, то у нее будет преимущество в виде инсайдерской информации из Брюсселя. Politico подчеркивает, что их совместная работа может стать "головной болью" для фон дер Ляйен, так как в последнее время отношения между ЕК и дипслужбой ЕС обострились. Отмечается, что зачастую конфликты возникают из-за того, кто выступит с "важными заявлениями". В сентябре фон дер Ляйен объявила о торговых ограничениях против Израиля, в то время как ведомство Каллас не знало об этом, хотя именно оно первоначально предлагало эти меры, добавил собеседник издания. Сам Селмайр отказался комментировать изданию слухи о своем назначении, назвав их "домыслами".

Селмайр считался в Брюсселе серым кардиналом европейской политики. 55-летний немецкий христианский демократ, работавший в структурах ЕС с конца 1990-х годов, известен как фанатичный сторонник европейского проекта. Он, в частности, выступал в качестве одного из основных переговорщиков в процессе урегулирования последнего акта греческого финансового кризиса после референдума в 2015 году. Он же считался одним из идеологов максимально жестких условий, выдвинутых Великобритании на переговорах по Brexit и призванных сделать так, чтобы выход Соединенного Королевства служил негативным примером для всех стран, потенциально желающих покинуть ЕС. Помимо этого, ряд коллег отмечали его непростые отношения с фон дер Ляйен.