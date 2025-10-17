Глава МИД Египта объяснил задержку в передаче тел заложников Израилю

Процесс осложнен из-за масштабов разрушений, обломков и взрывных устройств на земле, что мешает поиску тел, подчеркнул Бадр Абдель Аты

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты © Ryohei Moriya/ The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Процесс передачи тел заложников из Газы осложнен из-за масштабов разрушений, а не из-за отказа палестинского движения ХАМАС выполнять свои обязательства по соглашению о перемирии, на возвращение тел потребуется время. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

Читайте также

Геноцид и гуманитарная катастрофа. Что устроил Израиль в Газе

"Мы все еще ждем передачи останков тел [заложников], потому что это очень сложный процесс, и не потому, что ХАМАС не выполняет свои обязательства, а из-за проблем с материально-техническим обеспечением",- сказал он.

"Вы не можете себе представить масштабы разрушений, обломков и взрывных устройств на земле. И это мешает усилиям по поиску тел и передаче их Израилю", - добавил Абдель Аты.

Он отметил, что Египет работает с ХАМАС, а также с региональными и международными партнерами на земле, чтобы "как можно скорее найти и передать тела, но на это потребуется время". "Именно это мы сказали американцам, президенту [США Дональду] Трампу во время его визита в Египет, и они полностью понимают это, и они оказывают материально-техническую поддержку для обнаружения тел, работают с нами", - уточнил глава МИД Египта.

Утром 13 октября этого года радикалы из палестинского движения ХАМАС, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба.