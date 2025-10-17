Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Парламент Монголии проголосовал за отставку премьера

Из присутствующих 17 октября на пленарном заседании парламента 111 депутатов 71 одобрил постановление
Редакция сайта ТАСС
06:41

УЛАН-БАТОР, 17 октября. /ТАСС/. Большинство депутатов Великого государственного хурала (парламента) Монголии проголосовали за предложение об отстранении от должности премьер-министра Гомбожавын Занданшатара. Об этом сообщила парламентская пресс-служба.

"Из присутствующих 17 октября на пленарном заседании парламента 111 депутатов 71 одобрил постановление об отстранении от должности премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара. Требование о его отставке подписали и официально представили 7 октября более 50 парламентариев", - говорится в сообщении.

До назначения нового премьера Гомбожавын Занданшатар будет временно исполнять обязанности главы правительства.

Ранее в отставку ушел спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан. По его мнению, текущий политический кризис в стране начался с неспособности проигравшего на выборах председателя Монгольской народной партии Гомбожавын Занданшатара и некоторых его коллег признать свое поражение. 

Монголия