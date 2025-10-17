Парламент Монголии проголосовал за отставку премьера

Из присутствующих 17 октября на пленарном заседании парламента 111 депутатов 71 одобрил постановление

УЛАН-БАТОР, 17 октября. /ТАСС/. Большинство депутатов Великого государственного хурала (парламента) Монголии проголосовали за предложение об отстранении от должности премьер-министра Гомбожавын Занданшатара. Об этом сообщила парламентская пресс-служба.

"Из присутствующих 17 октября на пленарном заседании парламента 111 депутатов 71 одобрил постановление об отстранении от должности премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара. Требование о его отставке подписали и официально представили 7 октября более 50 парламентариев", - говорится в сообщении.

До назначения нового премьера Гомбожавын Занданшатар будет временно исполнять обязанности главы правительства.

Ранее в отставку ушел спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан. По его мнению, текущий политический кризис в стране начался с неспособности проигравшего на выборах председателя Монгольской народной партии Гомбожавын Занданшатара и некоторых его коллег признать свое поражение.