Bloomberg: Трамп мог изменить позицию по Tomahawk после разговора с Путиным

Президент США во время беседы с российским лидером пытался показать, что не собирается передавать Киеву ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп мог поменять свою позицию по поставкам Украине ракет Tomahawk после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно утверждает, что Трамп во время беседы с Путиным 16 октября пытался показать, что он не намерен передавать Киеву Tomahawk. Судя по всему, предположило агентство, президент США хочет "дать дипломатии еще один шанс".

После телефонного разговора с президентом РФ Трамп заявил, что они условились встретиться в обозримом будущем в венгерской столице. Позднее американский лидер пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.

Как сообщил по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, уточнил Ушаков.