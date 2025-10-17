Сийярто обсудил с Лавровым подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште

Глава МИД Венгрии также сообщил, что разговаривал об этом и с первым замгоссекретаря США Кристофером Ландау

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Сийярто отметил, что разговаривал также об этом с первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

Читайте также

"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным

"Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мы начали подготовку к саммиту", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Венгрия последовательно поддерживает дело мира с самого начала войны на Украине. Очевидно, что на поле боя нет решения этой войны, мира можно достичь только путем переговоров. Поэтому это хорошая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин находятся в постоянном контакте, и еще лучшая новость, что они скоро снова встретятся лично", - отметил министр.

"Венгрия, как остров мира, готова принять у себя саммит, и мы обеспечим все условия для того, чтобы президенты могли эффективно вести переговоры и мир мог вернуться в Европу", - добавил глава МИД.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. По его словам, это "действительно очень важный момент".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".