Филиппо: Макрон и фон дер Ляйен разозлятся из-за встречи Путина и Трампа в Будапеште

Лидер французской партии "Патриоты" добавил, что проведение встречи двух лидеров в "стране ЕС" - в Венгрии - станет "унижением для них"

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в венгерской столице разозлит европейских политиков, активно поддерживающих Украину.

"Отличная работа, Виктор Орбан! Я знаю нескольких человек, которые очень разозлятся... Например, некий Эмманюэль и некая Урсула", - написал Филиппо в X, подразумевая президента Франции Эмманюэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Он добавил, что проведение встречи двух лидеров в "стране ЕС" - в Венгрии - станет "унижением для них".

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. По его словам, это "действительно очень важный момент".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".