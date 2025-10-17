Эстония планирует за год построить объезд ранее закрытой дороги через Россию

Министр внутренних дел республики Игорь Таро отметил, что власти отменили экологическую экспертизу из-за планов проложить дорогу в ускоренные сроки

ВИЛЬНЮС, 17 октября. /ТАСС/. Власти Эстонии заявили о планах завершить за год строительство объезда ранее закрытой автодороги Вярска - Саатсе, частично проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России. Об этом заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро.

"Мы должны сделать все, чтобы эта дорога была построена как можно скорее. Мы достигнем этого максимум за год, а может, и быстрее, но у нас также есть возможность расширить такие узкие объездные дороги, которые сейчас немного короче, чем этот 20-километровый круг", - заявил министр, слова которого приводит портал гостелерадио ERR.

По словам Таро, ранее власти Эстонии планировали провести экологическую экспертизу перед началом строительства объезда, однако оценка воздействия на окружающую среду была отменена из-за планов правительства республики проложить дорогу в ускоренные сроки.

16 октября власти Эстонии объявили о решении закрыть движение по участку трассы Вярска - Саатсе, частично проходящей через РФ. В качестве причины этого были указаны "соображения безопасности".

Эстонская автодорога Вярска - Саатсе была построена в советское время. Она дважды пересекает территорию РФ. Длина одного фрагмента составляет 30 м, а другой участок, который был перекрыт, протянулся на 1 км. Автомобилистам ранее был разрешен безвизовый транзит по нему без остановок. На трассе запрещено пешеходное движение.