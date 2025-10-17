Маск назвал обнадеживающей новость о предстоящей встрече Путина и Трампа

Саммит президентов России и США должен состояться в Будапеште

Илон Маск © Allison Robbert-Pool/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Илон Маск назвал обнадеживающей новость о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Обнадеживающе", - написал Маск в X.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. По его словам, это "действительно очень важный момент".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".