Axios: ужесточение миграционной политики может стоить США 15 млн рабочих мест

Согласно исследованию Национального фонда американской политики, такое сокращение рабочей силы в стране может произойти к 2035 году

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Ужесточение иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа может привести к сокращению рабочей силы в стране на 6,8 млн человек к 2028 году и на 15,7 млн к 2035 году. Об этом говорится в исследовании Национального фонда американской политики, результаты которого опубликовал портал Axios.

По оценкам экспертов, уменьшение числа работников может негативно сказаться на экономическом росте страны и производстве товаров и услуг. В частности, говорится в исследовании, к 2028 году США могут потерять 2,8 млн работников из-за изменений в миграционном законодательстве, а еще 4 млн - из-за ужесточения мер против нелегальных мигрантов.

Представитель Белого дома Эбигейл Джексон заявила Axios, что в стране "нет нехватки умов и рук", способных поддерживать рост экономики. Однако авторы доклада предупреждают, что ужесточение иммиграционных мер может снизить среднегодовые темпы роста ВВП США примерно на полпроцента в период с 2025 по 2035 годы.

Ранее Трамп заявил, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Дональд Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.