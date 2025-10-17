ЕК поддержит новый саммит России и США, если он приведет к прекращению конфликта

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отметил, что это не помешает принимать новые санкции против РФ

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия поддержит новый саммит России и США в Будапеште, если он приведет к прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"По поводу этой неподтвержденной встречи я могу сказать только то, что любая встреча, которая может привести к долгосрочному и справедливому миру на Украине, Еврокомиссия будет считать его позитивной", - сказал Джилл, подчеркнув, что это не помешает Еврокомиссии принимать новые санкции против России.