Милатович: Черногория скоро синхронизирует визовый режим со стандартами ЕС

Президент посетовал, что его страна находится "в некотором вакууме", поскольку "нет полного доступа к фондам ЕС"

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Черногория в скором времени приведет свои визовые правила в соответствие с требованиями ЕС, хоть и пытается отсрочить их введение. Об этом заявил президент страны Яков Милатович.

"Мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico. Тем не менее, по его словам, страна "очень скоро" приведет визовый режим к стандартам ЕС.

Милатович посетовал, что его страна находится "в некотором вакууме", поскольку "нет полного доступа к фондам ЕС". Он также отметил, что его, "безусловно, беспокоит приток российских денег" в экономику. В настоящее время граждане РФ могут въезжать в Черногорию без необходимости оформлять визу на срок до 30 дней.

Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 году. Тогда она приложила большие усилия к тому, чтобы разорвать с Сербией процесс вступления в ЕС, который в Брюсселе изначально хотели сделать параллельным для двух стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Черногория сможет вступить в ЕС к 2028 году.