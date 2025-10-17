Додон надеется, что встреча Путина и Трампа в Будапеште приведет к миру

Бывший президент Молдавии при этом подчеркнул, что "Брюссель и его марионетки" не хотят разрешения конфликта

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. В Молдавии надеются, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште приведет к миру на Украине. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Ожидания <...> очень высоки. Мы искренне надеемся на окончание войны в Украине. К сожалению, не все этого хотят - в первую очередь, Брюссель и его марионетки, в том числе и в Молдове. Но большинство людей - и в регионе, и за его пределами - ждут мира", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, "показательно, что именно Будапешт, а не Париж, Берлин или Рим, становится площадкой для встречи лидеров двух мировых держав Владимира Путина и Дональда Трампа".

"[Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан - пример подлинного европейского лидера, чьи действия опираются на патриотизм. Он может служить ориентиром и для Республики Молдова: его борьба с ЛГБТ-пропагандой, с фондом Сороса (признан в РФ нежелательной организацией), то, как он отстаивает национальные интересы", - подчеркнул Додон.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве возможного места проведения саммита предложил американский лидер, а президент России поддержал эту идею.