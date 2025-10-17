В ФРГ заявили, что важно расследовать обстоятельства подрыва "Северных потоков"

Речь идет о текущем производстве по делу

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Правительство ФРГ не комментирует ситуацию вокруг расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", но считает важным прояснить обстоятельства случившегося. Об этом заявил на брифинге представитель германского кабмина Штеффен Майер.

"Речь идет о текущем производстве [по делу], но нам важно, чтобы обстоятельства были расследованы", - сказал он 17 октября еще до того, как стало известно о решении окружного суда Варшавы отказать в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".

27 августа 2025 года телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и S ddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

По сведениям Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личность всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на "Андромеде" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.