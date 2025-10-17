WP: передача Tomahawk Украине не способна переломить ход конфликта

По мнению европейского дипломата, возможные поставки ракет Киеву подали бы "крупный политический сигнал" Москве

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Поставки американских крылатых ракет Tomahawk Киеву в случае выработки Вашингтоном решения на этот счет не способны переломить ход конфликта на Украине. Это признал в беседе с корреспондентом газеты The Washington Post (WP) пожелавший остаться неназванным европейский дипломат, комментируя дебаты в США по поводу возможной передачи ракет Tomahawk Украине.

По мнению этого европейского дипломата, возможные поставки ракет Tomahawk Киеву подали бы "крупный политический сигнал" Москве. "Однако речь не идет о том, что это оружие переломит весь ход войны", - подчеркнул источник.

Схожие оценки высказал газете и чиновник НАТО высокого ранга. Он констатировал, что Киев получил бы при передаче этих ракет "больше огневой мощи". "Однако это было бы [просто] дополнением к тому, чем уже занимается Украина", - заявил представитель Североатлантического альянса.

WP также цитирует "некоторых европейских должностных лиц", указывающих, что возможные поставки Tomahawk Украине "являются больше символическими, нежели практическими" дополнительными шагами Запада в поддержку Киева.

Планируется, что в ближайшие часы в Белом доме пройдет встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский будет просить его о поставке Украине ракет Tomahawk. Глава администрации США заявил 12 октября, что до принятия окончательного решения о возможной передаче Киеву данных ракет ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным. 6 октября Трамп сигнализировал о том, что фактически принял решение насчет ракет Tomahawk и Украины, но не пояснил, в чем оно заключается. 16 октября Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что США нельзя истощать собственные запасы ракет Tomahawk поставками Украине.

Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.