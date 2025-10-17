Эксперт Дагделен: саммит РФ и США показывает, что европейцы только зрители

Берлин и Брюссель сами вывели себя из игры, последовательно отказываясь от дипломатии и переговоров, отметила внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен приветствовала новость о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште и отметила, что это показывает, что европейцы являются всего лишь сторонними наблюдателями в Европе.

"Запланированная встреча Трампа и Путина в Будапеште - это правильное решение. Она в очередной раз демонстрирует, что европейцы - всего лишь зрители на собственном континенте. Берлин и Брюссель сами вывели себя из игры, последовательно отказываясь от дипломатии и переговоров", - написала Дагделен в X. "Если правительство Германии и Еврокомиссия продолжат добиваться вассального статуса по отношению к США, самоизоляция Европы продолжится", - подчеркнула политик.

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".