Аналитик Путконен: Китай и Индия солидарны с соглашениями на Аляске

КНР также выступает против поставок США ракет Tomahawk на Украину, сообщил финский журналист

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Мегадержавы - Индия и Китай - поддерживают соглашения России и США, достигнутые на Аляске во время переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа соответственно. Как сообщил ТАСС финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен, Китай также выступает против поставок США ракет Tomahawk на Украину.

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям РФ и США и урегулированию на Украине.

"Дискуссия и переговоры России и США на данный момент строятся на соглашениях, достигнутых на Аляске. И все мегадержавы, включая Китай, включая Индию, - все договорились следовать соглашению, достигнутому на Аляске. Есть определенные красные линии, которые оговорено не пересекать. Естественно, риторика станет жестче, если будет угроза их пересечения, если они будут пересечены. И мы видели это на прошлой неделе, это когда этот вопрос о Tomahawk начал собирать вокруг себя все больше внимания. Китай сделал большой шаг, чтобы контролировать [возможные поставки Tomahawk Украине]. Мы увидели на прошлой неделе: как только зашла речь об этих поставках - какой важный шаг сделал Китай, чтобы повлиять на это", - сказал он.

Путконен отметил, что российские официальные лица - глава МИД России Сергей Лавров и Ушаков - в свою очередь не раз заявляли, что достигнутые на Аляске "соглашения продолжаются, все договоренности в силе".

Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.