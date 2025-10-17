Аналитик Путконен: переговоры Путина и Трампа в Будапеште не изменят целей СВО

Финский журналист отметил, что демилитаризация Украины важна, поскольку только она позволит "наконец-то убрать угрозу" для русских солдат и мирных жителей

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в столице Венгрии не изменит целей специальной военной операции, считает финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен.

Читайте также

Где Буда встречает Пешт. Кто и какие переговоры назначал в столице Венгрии

Вечером 16 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позднее американский лидер пояснил, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

"Прежде всего, очень важно понимать, что Россия не изменит своих основных действий, своего основного плана в связи с какими-то дискуссиями, либо риториками. То есть, ничто из этих дискуссий и риторик не сможет повлиять на основной план действий России в плане ее специальной военной операции. Тот план, который уже создан - будет воплощен, и он будет выполняться без промедления. <…> Конечно же, в долгосрочной перспективе, если переговоры будут приносить конкретный результат, возможно, власти России смогут скорректировать планы, либо ограничить стратегические цели. И несмотря на то, что приближаются переговоры в Будапеште, приближаются даты этих переговоров - мы с вами видим, как военная операция продолжается согласно планам. Я уверен, что Россия и дальше будет очень бережно относиться к своим шагам на линии фронта и очень аккуратно продвигаться по линии фронта, как она это и делает", - сказал он.

Путконен отметил, что демилитаризация Украины - "самая важная вещь", поскольку только она позволит "наконец-то убрать угрозу" для русских солдат и мирных жителей.